Primarie Usa, in Iowa Buttigieg davanti a Sanders. Biden quarto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alla fine, con quasi un giorno di ritardo, il partito democratico ha annunciato i risultati provvisori per la prima tappa nelle Primarie del partito in vista delle elezioni del 2020: con il 62% dei voti scrutinati si classifica primo, con 26,9% il giovane Pete Buttigieg, 38 anni, ex sindaco di South Bend, in Indiana. Secondo classificato Bernie Sanders, con il 25,1%. Terza Elizabeth Warren con il 18,3%. Segue al quarto posto Biden con il 15,6%. Ma il senatore del Vermont è avanti nel voto popolare: 28.200 contro i 27.030 voti di Buttigeg. Risultati che però non cancellano quella che è stata una prima sconfitta organizzativa e mediatica per i democratici che i repubblicani – con in cima il manager della campagna di Donald Trump che ha twittato, «Crisi di nervi nel partito democratico. Non riescono a gestire i caucus e vogliono governare. No grazie» – non hanno ... open.online

