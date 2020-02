Pagelle prima serata Sanremo 2020 | tutti i voti a tutti i cantanti in gara

Ginnastica - Serie A 2020 : le Pagelle della prima tappa. Giorgia Villa spaziale - Carofiglio in forma - Iorio e D’Amato ok : Ieri si è disputata la prima tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito le pagelle delle atlete italiane che si sono messe maggiormente in luce al Mandela Forum di Firenze. Giorgia Villa: 10. Due staffilate da top player mondiale. La bergamasca ha offerto due esercizi davvero di lusso a riprova del suo infinito talento e ha scaldato il pubblico come nei giorni migliori. Alle parallele ...

Sci alpino - Pagelle 14 gennaio : Vlhova vince anche a Flachau - per Shiffrin ora è crisi. Prima volta per Marta Rossetti : Si è concluso lo slalom di Flachau con la vittoria di Petra Vlhova, che si ripete dopo Zagabria. La slovacca si è imposta davanti alla svedese Anna Swenn-Larsson e all’americana Mikaela Shiffrin. Una gara che ha visto anche i primi punti della carriera per Marta Rossetti. Andiamo a vedere le Pagelle dello slalom: Petra Vlhova 8: in questo momento è la donna da battere in slalom. Concede il bis dopo Zagabria ed anche a Flachau, dove aveva ...

LIVE Inter-Atalanta 1-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : prima Lautaro - poi Gosens. Il dominio della Dea non basta : Handanovic salvifico su rigore. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 94′ Finisce qui: un grande match, si conclude 1-1. Inter a quota 46, a +1 sulla Juventus in vetta. 91′ BORJA VALERO! Grande giocata dello spagnolo su sponda di Lukaku: sinistro a lato. 90′ Fuori Gosens, dentro Castagne: sono 4 i minuti di recupero. 90′ Ammonito Gosens: match molto teso. 89′ Rigore parato dallo specialista sloveno: destro angolato ma ...

Primavera 1 - Pagelle Napoli Juve : Tongya insuperabile - Vrakas impalpabile VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: Pagelle Napoli Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Juventus, match valido per la 14ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20. TOP: Tongya FLOP: Vrakas VOTI Napoli (4-3-1-2): Idasiak 6.5; Zanoli 5 (45′ Costanzo 6), Senese 5.5, Manzi 5, Tsongui 6 (61′ Zanon 6); Labriola 5 (61′ Vianni 5.5), Virgilio 5, ...

LIVE Liverpool-Flamengo 1-0 - Mondiale per club 2019 in DIRETTA : Reds campioni del mondo per la prima volta nella Storia! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE 122′ FINISCE QUI!!!! IL LIVERPOOL È CAMPIONE DEL mondo PER LA 1^ volta! 121′ Ultima chance per il Flamengo che si getta in avanti. 120′ 2 minuti di recupero. 120′ Ultimi cambi: Berrio nel Flamengo e Shaqiri per Salah, fischiato per perdite di tempo. 119′ LINCOLN!!!!! PALLA ALTA A DUE PASSI! Clamoroso errore su assist di ...

Prima della Scala - tra promossi e bocciati ecco le Pagelle nel foyer : applausi per cantanti e scenografie - critiche ai costumi : Tra un atto e l’altro di Tosca, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro della Scala di Milano, gli ospiti commentano la regia di Davide Livermore e la direzione del maestro Chailly. Promossa la scenografia, applauditissimi i cantanti, bocciati (anche da Carla Fracci) i costumi di Gianluca Falaschi. “Tosca è una femminista” commenta Marcella Bella. “Lasciamo stare l’attualità, per stasera” le fa eco il presidente della Rai Marcello ...