Matteo Piantedosi: perché il capo di gabinetto di Salvini è nei guai per Open Arms (Di martedì 4 febbraio 2020) I migranti che lo scorso agosto si trovavano a bordo della nave spagnola Open Arms, davanti alle coste di Lampedusa, in attesa di un ordine di sbarco da parte delle autorità italiane, versavano in una “situazione di grande disagio, fisico e psichico, di profonda prostrazione psicologica e di altissima tensione emozionale che avrebbe potuto provocare reazioni difficilmente controllabili, delle quali, peraltro, i diversi tentativi di raggiungere a nuoto l’isola costituivano solo un preludio”. E’ quanto scrivono, riporta l’AdnKronos, le tre giudici del Tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini e per il capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi, accusati di sequestro di persona e omissioni di atti di ufficio. Matteo Piantedosi: perché il capo di gabinetto di Salvini è nei guai per Open ... nextquotidiano

