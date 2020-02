GF Vip | Zequila nella bufera per la frase su Eva Robins: “E’ ignorante!” (Di martedì 4 febbraio 2020) GF Vip | Dopo la diretta di ieri, Antonio Zequila è stato duramente attaccato a causa di una frase su Eva Robins, con cui ha avuto un flirt in passato Antonio Zequila, durante la diretta di ieri sera con il GF Vip, ha avuto modo di poter incontrare Eva Robins, l’artista transgender con cui in … L'articolo GF Vip Zequila nella bufera per la frase su Eva Robins: “E’ ignorante!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

KontroKulturaa : Grande Fratello Vip: la decisione della produzione su Antonio Zequila, web indignato - - Noovyis : (GF Vip, dopo la rivelazione bomba Antonio Zequila spiazza tutti: “Abbiamo peccato e goduto”) Playhitmusic -… - Noovyis : (GF Vip, dopo la rivelazione bomba Antonio Zequila spiazza tutti: “Abbiamo peccato e goduto”) Playhitmusic -… -