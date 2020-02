All-Star Game in memoria di Bryant, LeBron: “Ho scelto la 2 pensando a mia figlia Zhuri” (Di martedì 4 febbraio 2020) LeBron James ha raccontato che la NBA gli ha chiesto se per la sua squadra all'All-Star Game volesse la maglia '24' di Kobe o la '2' della figlia Gianna: "Ho scelto subito la 2 pensando a mia figlia Zhuri". Tutti i giocatori del "Team LeBron" scenderanno quindi in campo a Chicago con il numero 2 in ricordo di Gianna Bryant, mentre quelli del "Team Giannis" indosseranno la 24 di Kobe. fanpage

