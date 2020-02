Wonder Woman 1984: Gal Gadot fa irruzione nello spot di Charlie Day (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tra gli spot trasmessi durante il Super Bowl 2020 ecco apparire anche Wonder Woman in uno spot dedicato al detersivo Tide che vede protagonista l'attore Charlie Day. Durante l'evento sportivo più seguito negli USA, il Super Bowl, sono stati trasmessi numerosi spot e trailer, tra cui uno in cui è apparsa la splendida Gal Gadot, protagonista di Wonder Woman 1984, una presenza inaspettata che il pubblico ha molto apprezzato. Anche se Warner Bros. è uno degli studi che di solito non portano trailer all'evento, stavolta ha trovato un modo per promuovere il prossimo cinecomic DC Wonder Woman 1984, tramite lo spot del detersivo Tide della Procter & Gamble, in cui Gal Gadot annienta dei ladri e salva un bambino in un centro commerciale. L'attesissimo sequel vedrà Gal ... movieplayer

