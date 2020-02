Tuchel smorza: «Con Mbappe nulla di personale» – VIDEO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa del litigio avuto con Mbappe nell’ultimo turno di campionato Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, ha smorzato le voci che vedevano il tecnico dei transalpini e Mbappè ai ferri corti. Le sue parole. «Con Kylian Mbappè non c’è niente di personale. Si tratta di una questione tra allenatore e giocatore. Alcuni calciatori meritano di giocare e stanno in panchina. Abbiamo dato occasione di parlare di altre cose, è da questo che deriva la mia tristezza» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Tuchel smorza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tuchel smorza