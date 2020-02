Ticket chiese 2020: come funziona la proposta e quanto si paga? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ticket chiese 2020: come funziona la proposta e quanto si paga? chiese a pagamento per i turisti, gratuite per i fedeli. In giro per l’Europa (ma anche in Italia ci sono alcuni esempi) luoghi di culto costellati da opere d’arte si fan pagare fior di euro per essere visitati, ma in Italia, e soprattutto a Roma, la proposta non attecchisce particolarmente, poiché il Vicariato vorrebbe mantenere gratuito l’ingresso per i luoghi di culto nella città eterna. Un Ticket chiese, tuttavia, andrebbe a sovvenzionare i lavori di manutenzione straordinaria che urgono in alcune chiese e basiliche. La proposta dettata dal prefetto del Fec, il Fondo edifici di culto, Angelo Carbone. Ticket chiese 2020: come funziona e quanto serve Le chiese, soprattutto quelle ricche di opere d’arte, si trovano in difficoltà. Hanno bisogno di lavori di manutenzione ordinaria, e soprattutto straordinaria, ... termometropolitico

