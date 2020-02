Ranieri amareggiato: «L’avevamo ripresa ma il Napoli ti fa pagare gli errori» (Di martedì 4 febbraio 2020) Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: le parole del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli. Questo il commento amareggiato del tecnico blucerchiato. PARTITA – «Abbiamo giocato contro un buonissimo Napoli. Non dico che ci ha sorpreso all’inizio, anche se i due gol lo farebbero pensare, ma sono stati bravi loro. Passando al 4-3-1-2 abbiamo ripreso in tutto e per tutto la partita. Nella ripresa abbiamo fatto molto noi e meno loro. Poi alla fine se fai degli errori ci sono dei giocatori che te la fanno pagare, quindi complimenti al Napoli». QUAGLIARELLA – «Sia lui che Ramirez sono di qualità, quando mancano scende il livello. Avevano fatto grandi cose, ma sono stato costretto ancora una volta a fare dei cambi per infortuni e roba del genere e ... calcionews24

