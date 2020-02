Madrid, problemi per un volo Air Canada: in quota da ore per bruciare carburante (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un aereo di Air Canada con 128 passeggeri a bordo più i membri dell’equipaggio, partito dall’aeroporto di Madrid e diretto a Toronto, sta girando da ore vicino allo scalo spagnolo in attesa di un atterraggio d’emergenza. L'aereo avrebbe riportato dei danni a una ruota. L’aereo ha fatto scattare l’allerta subito dopo il decollo. fanpage

fanpage : A bordo 130 passeggeri, poteva essere una strage - Miti_Vigliero : RT @jeperego: Diretto a Toronto, ha perso una ruota al decollo e ha un problema a un motore. Da 2 ore sta sorvolando Madrid per consumare c… - jacopogiliberto : RT @jeperego: Diretto a Toronto, ha perso una ruota al decollo e ha un problema a un motore. Da 2 ore sta sorvolando Madrid per consumare c… -