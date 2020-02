L’Università non è per disabili, la denuncia di un 25enne: “A Bari tutoraggio inesistente, a Bologna lasciato senza pasti. Negato diritto” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “In questo Paese a causa della mia disabilità non posso frequentare l’università”. Tommy Colasanto, 25enne di Terlizzi, è tetraplegico dalla nascita. Sua madre lo ha abbandonato “perché non voleva che io nascessi”, anche il padre non ha voluto occuparsi di lui: “Ero completamente solo al mondo”. È stato affidato alla nonna che però in questi ultimi anni “ha detto di non potersi prendere cura di me”. Nel frattempo Colasanto ha ottenuto “con tanta fatica” la maturità classica: “Mi sono innamorato dello studio, in particolare della filosofia. E ora vorrei laurearmi”. Un sogno che però al momento non può realizzare, per colpa della mancanza di assistenza e supporto nelle università italiane che a frequentato, da Bari a Bologna e Modena. “Mi sono iscritto alla facoltà di filosofia di Bari dove ho superato già diversi esami col ... ilfattoquotidiano

