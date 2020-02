Capobianchi: l'isolamento del virus è un passo cruciale. VIDEO (Di lunedì 3 febbraio 2020) La dottoressa Capobianchi, direttrice del laboratorio dell'Ospedale Spallanzani che ha isolato il coronavirus - insieme alle dottoresse Francesca Colavita e a Concetta Castilletti (LE TRE RICERCATRICI) - ha chiarito l'importanza e il significato del risultato ottenuto: "E' un passo essenziale per averlo e poterlo studiare, studiare i metodi diagnostici ed eventuali sostanze antivirali, capire la biologia del virus e i suoi meccanismi patogenici". Un passo cruciale, in conclusione, "che apre un campo importante, come sempre quando si scopre un nuovo virus, che ha poi un'applicazione importante nel trattamento e nella prevenzione della salute umana". CORONAvirus, SEGUI LA DIRETTA CON GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI tg24.sky

LaNotiziaTweet : .#Coronavirus, la virologa Capobianchi: 'L’isolamento del virus è un passo essenziale per studiarlo'. L’ambasciator… - SkyTG24 : Capobianchi: l'isolamento del virus è un passo cruciale. VIDEO - micaelalitwin1 : RT @catirafaella: L’impresa europea e mondiale dell’isolamento del #Coronavirus allo #Spallanzani in sole 48 ore ha nomi, storie e volti.… -