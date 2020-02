Brexit, volantino in un condominio: “Parlate inglese o tornate a casa” (Di lunedì 3 febbraio 2020) A pochi giorni dalla Brexit, che ha sancito la definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, in un condominio popolare di Norwich è comparso un volantino in cui si invita in malo modo a parlare soltanto la lingua inglese, altrimenti “potete tornarvene a casa“. Brexit: volantino intima di parlare inglese A tutti i piani dell’edificio “Winchester Tower” sono stati appesi dei fogli A4 con il medesimo messaggio, una lettera aperta dal titolo “Happy Brexit day“, ovvero “Felice giorno della Brexit“. Questa inizia affermando che, dato che “finalmente ci siamo ripresi la nostra grande nazione“, gli inquilini della struttura dovranno rispettare una regola ferrea. Dovranno cioè comunicare soltanto in lingua inglese, perché “non tollereremo persone che parlano altre lingue“. Se invece i residenti ... notizie

repubblica : Brexit, il volantino shock in un condominio: 'Da oggi qui si parlerà solo lingua inglese. O tornatevene a casa vost… - EttoreTreglia : Brexit, il volantino shock in un condominio: 'Da oggi qui si parlerà solo lingua inglese. O tornate… - CuoghiFausto : RT @repubblica: Brexit, il volantino shock in un condominio: 'Da oggi qui si parlerà solo lingua inglese. O tornatevene a casa vostra' [agg… -