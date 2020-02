Biasin: i rigori alla Juve non sono uno scandalo, è la scarsa coerenza arbitrale che fa arrabbiare (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non sono i rigori fischiati alla Juventus, il problema, scrive Fabrizio Biasin su Libero. Non era scandaloso concederli. Quello che fa arrabbiare è che gli arbitri non usano sempre lo stesso metro di giudizio. Sulla Juventus e sulla partita di ieri scrive: “Per battere la Fiorentina sono serviti due rigori e, ovviamente, c’è chi si è lamentato (di sicuro Commisso). Due domande e relative risposte. 1) Si potevano assegnare codesti rigori? Sì, non sono uno scandalo esagerato. 2) C’è scarsa “coerenza arbitrale” qua e là per lo stivale? Ancora sì, per alcuni arbitri certi falli valgono il rigore, per altri no, per alcuni varisti certi interventi giustificano il cartellino rosso, per altri no. È la visione differente che fa arrabbiare, così come la regola sul fallo di mano, davvero troppo “a interpretazione””. L'articolo Biasin: i rigori alla Juve non sono uno scandalo, è la ... ilnapolista

