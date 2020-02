Trenord, entra in servizio il nuovo treno: orari e linee del Caravaggio (Di domenica 2 febbraio 2020) Lunedì 3 febbraio entra in servizio il primo Caravaggio da 600 posti a sedere. Inizia dalla linea S11 Rho-Milano-Monza-Como il rinnovo della flotta di trenord. La prima corsa partirà alle 6.43 dalla stazione di Rho in direzione di Como San Giovanni. “Questo sarà il passo iniziale di un percorso che porterà progressivamente sui binari lombardi 176 nuovi treni capaci di performance elevate e realizzati secondo i più elevati criteri di sostenibilità, sia nei materiali che negli impianti”, spiegano da trenord. “Caravaggio offrirà ai passeggeri un ambiente di viaggio confortevole grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione led, prese elettriche e usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili, e accessibile”. su Il Notiziario. ilnotiziario

