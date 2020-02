Trasporti. Politi-Bordoni (Lega): “Proteggere dipendenti” (Di domenica 2 febbraio 2020) “A seguito dei recenti casi di infezione riscontrati nella nostra città, riteniamo doveroso dotare gli addetti ai lavori nei sistemi di trasporto di strumenti di protezione individuale”. Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Davide Bordoni, consigliere Lega e segretario d’Aula. “Facendo seguito anche alle richieste giunte da parte sindacale riteniamo assurda e ingiustificata la lentezza con la quale il Campidoglio e la Regione Lazio stiano rispondendo alle necessità di sicurezza del personale viaggiante. Abbiamo già interessato gli organi competenti per sollecitare gli interventi e verificheremo che dal Campidoglio, come dalla Pisana, si agisca tempestivamente” conclude la nota. L'articolo Trasporti. Politi-Bordoni (Lega): “Proteggere dipendenti” proviene da RomaDailyNews. romadailynews

