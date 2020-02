"Sono tornato dalla Cina e nessuno mi ha controllato. Mi sono messo in quarantena da solo" (Di domenica 2 febbraio 2020) “Ero nel mio studio a Guangzhou, a nord ovest di Hong Kong sono tornato e per scrupolo mi sono messo in quarantena da solo, al piano inferiore della nostra abitazione anche se mi sento benissimo. Porto la mascherina e mia moglie mi porta il cibo negli orari concordati. Lei e i nostri figli al momento stanno separati da me, al secondo piano”. Marco Andreozzi è appena tornato dalla Cina con un volo attraverso Israele, e nessuno lo ha controllato. Racconta la sua storia alla Nazione.Il professionista camaiorese da sempre lavora con l’Oriente e soprattutto in Cina, dove s’è fatto una famiglia. Guangzhou, capoluogo del Guangdong, non ha nulla a che vedere con Wuhan, focolaio del nuovo corona virus: “Ho viaggiato lungo la tratta costiera Pechino, Tianjin, Shanghai, Shanzhen e Guangzhou. Per rientrare ho evitato il flusso turistico verso ... huffingtonpost

