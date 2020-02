Serie C, Ternana-Sicula Leonzio: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie C, Ternana-Sicula Leonzio: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 va in scena il match Ternana-Sicula Leonzio, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. La Ternana, dopo il successo in Coppa contro il Catania, si concentra sul campionato. Il difensore della Alessandro Celli ha commentato così il risultato: “Devo ringraziare il mister e il direttore che mi hanno dato la possibilità di stare qui. Io do il massimo in allenamento e mi faccio trovare pronto. Diamo il massimo, pensiamo sia alla Coppa Italia che al campionato. Pensiamo partita dopo partita. Ora c’è la Sicula, poi pensiamo a Reggio e alle altre. Se pensiamo solo a Reggio e Bari sbagliamo”.Segui Termometro Politico su Google News La Sicula Leonzio ha bisogno disperato di punti salvezza. I siciliani stazionano in fondo alla classifica al ... termometropolitico

