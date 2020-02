Sanremo, l’ad Salini: «Inappropriata la frase di Amadeus. Chiediamo scusa per l’errore» (Di domenica 2 febbraio 2020) «Quando si fa un errore bisogna riconoscerlo, senza girarci intorno». A fare mea culpa é l’ad Rai Fabrizio Salini, in una lettera indirizzata all’Intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità. Salini torna sulla polemica generata dalle parole di Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020, al via martedì, in cui aveva detto di aver scelto Francesca Sofia Novello – attuale compagna del pilota Valentino Rossi – per essere una donna che sa stare un passo indietro rispetto al suo uomo. Il giudizio del presentatore ha provocato diverse polemiche. Una frase che Salini definisce «Inappropriata» e che «ha generato il sospetto che, per usare le vostre parole», il servizio pubblico «promuova un modello diseducativo di donna bella e disposta a occupare ruoli di secondo piano per non fare ombra al proprio ... open.online

