Napoli-Sampdoria | Gennaro Gattuso in conferenza | “Sono molto preoccupato”

Sampdoria-Napoli - i convocati di Gattuso : tornano due big : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Due importanti ritorni in casa azzurra in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, di scena domani sera al Galileo Ferraris. Trattasi di Koulibaly e Mertens, inclusi nella lista dei convocati di mister Gattuso per la prima volta in questo 2020. L’assente per eccellenza di giornata invece è Fabian Ruiz, alle prese con un attacco febbrile ormai da qualche giorno. C’è Ospina, che ...

Sampdoria Napoli - i convocati di Gattuso : tornano Koulibaly e Mertens : Il Napoli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro la Sampdoria: out Fabian Ruiz Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro la Sampdoria. tornano Koulibaly e Mertens mentre rimangono a casa Younes e Fabian Ruiz. I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, ...

Sampdoria – Napoli | Dove vedere il posticipo delle 20 : 45 di lunedì 3 febbraio in diretta e streaming : La terza giornata di ritorno del campionato di Serie A si conclude con il match tra Sampdoria e Napoli. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata la Sampdoria pareggia senza reti nello scontro casalingo contro il Sassuolo. Il Napoli batte l’invincibile Juventus in una memorabile partita al san paolo che si è conclusa con il risultato finale di 2 – 1 per i ...

Sampdoria-Napoli - Gattuso in conferenza : “Fabian non giocherà” : Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Dopo il successo interno contro la Juventus, il Napoli cerca conferenze a Genova, dove affronterà la Sampdoria nel posticipo del lunedì sera. Di seguito le parole di mister Gattuso in conferenza stampa, tra infortunati, mercato, avversario e calendario delle prossime settimane. Perché ha questi appunti? “La Sampdoria da quando è arrivato Ranieri è prima per gol subiti, sarà una gara ...

Sampdoria-Napoli : Fabian non convocato - Demme parte da solo : Il report del Napoli prima della trasferta di Genova per Sampdoria-Napoli. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Fabian e Younes non si sono allenati per l’influenza. I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano. Quindi Fabian non convocato, così come Ghoulam ...

Napoli - Gattuso e la Sampdoria : «Gara fondamentale ?ma sono preoccupato» : L'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, presenta alla stampa la sfida contro la Sampdoria di domani a Marassi. «Da quando c?è Ranieri la Sampdoria ha fatto bene. Sa...

CDS – Fabian Ruiz e Matteo Politano indisponibili per Napoli-Sampdoria : “Roma presa a schiaffi” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Sassuolo ha strapazzato dei giallorossi irriconoscibili battendoli per 4-2 con doppietta di Ciccio Caputo. Non si può ignorare invece in Germania il fenomeno Erling Håland che continua a segnare col Borussia Dortmund viaggiando con una media-goal impressionante. Il giovane era stato attenzionato negli ultimi mesi ...

Verso Sampdoria-Napoli - le probabili formazioni : Verso Samp-Napoli – Per mister Gattuso ballottaggio in attacco Callejon-Politano Verso Samp-Napoli – Mister... L'articolo Verso Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni proviene da ForzAzzurri.net.

Probabili formazioni Sampdoria Napoli/ Diretta tv : conferma per Diego Demme (Serie A) : Probabili formazioni Sampdoria Napoli: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita dello stadio Luigi Ferraris che vale per la 22^ giornata del campionato di Serie A.

Sampdoria-Napoli Serie A - quando si gioca? Orario - programma - tv e streaming : Domani, 3 febbraio, si giocherà il posticipo della 22ma giornata di Serie A tra Sampdoria-Napoli. Un match molto importante per entrambe le squadre. Se i blucerchiati stanno cercando di allontanare in maniera concreta la zona retrocessione, gli azzurri stanno riprovando a trovare compattezza, quadratura e fiducia. I ragazzi di Gennaro Gattuso scenderanno in campo sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria ottenuta nella scorsa giornata ...

Sampdoria-Napoli - parla Claudio Ranieri : “Mi aspetto un avversario gagliardo” : Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista del match del Napoli di lunedì. “Mi aspetto un avversario gagliardo, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Mi aspetto un incontro tirato fino all’ultimo minuto. Mai fidarsi di questo Napoli e di qualsisia altra squadra. Dobbiamo sempre dare il 100%, dobbiamo prendere questo Napoli con le molle, è una signora squadra che vuole venire qui a prendersi i ...

Sampdoria - Ranieri : “Il Napoli ha trovato nuova linfa con Gattuso” : Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli, fresco di vittoria sulla Juventus, affronterà la Sampdoria nel “Monday Night” che chiuderà la 21a giornata di campionato. Il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la sfida del Marassi, con un occhio al calciomercato appena concluso: “Mi aspetto un avversario gagliardo. Il Napoli è determinato, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Ha ...

Sampdoria-Napoli - probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv : Sampdoria-Napoli è la sfida che chiude la ventiduesima giornata di Serie A: i dubbi di Ranieri e Ancelotti e tutti i modi per seguire il match. Sampdoria-Napoli | C’è bisogno di conferme. Dopo la vittoria sulla Juventus, Gattuso è in cerca di nuovi successi e soprattutto di nuovi punti, prima di poter ufficialmente dichiarare chiusa la crisi del Napoli. A Genova con la Sampdoria, lunedì sera, a un Napoli rafforzato sia dalle presenze dei ...

Gazzetta : Sampdoria-Napoli - la rinascita di Zielinski dopo mesi di appannamento : La Gazzetta dello Sport presenta la probabile formazione per la gara che vedrà impegnati gli azzurri nel posticipo di lunedì sera contro la Sampdoria. Gattuso punterà sicuramente su un ritrovato Zielinski Tra i blucerchiati Linetty resta l’uomo più in forma e soprattutto in casa dà quel qualcosa in più. Rispetto allo scorso anno, invece, Ekdal è uno dei giocatori più incupiti. Nostalgia di Giampaolo? Negli ospiti Zielinski sta dando ...