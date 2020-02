Incidenti stradali: 32enne morto a Pinerolo/ Gravissimo il cugino di 21 anni (Di domenica 2 febbraio 2020) Incidenti stradali: probabilmente l'alta velocità è costata la vita ad un ragazzo di 32 anni, morto nelle scorse ore a Pinerolo ilsussidiario

paoloforneris : RT @benzinazero: In una settimana ci sono stati anche 70 morti per *incidenti stradali. Con circa 4.000 feriti gravi. - benzinazero : In una settimana ci sono stati anche 70 morti per *incidenti stradali. Con circa 4.000 feriti gravi. - iamred66266529 : RT @diodeglizilla: A proposito della 'psicosi coronavirus” (scattata perché sono morte 170 persone in Cina), ricordo solo che in Italia in… -