Donna trovata morta in casa. Giallo a Cairo Montenotte (Di domenica 2 febbraio 2020) Una giovane è stata trovata morta in una casa in località Carnovale a Cairo Montenotte. A fare la macabra scoperta, i suoi familiari. E’ Giallo, indagano i Carabinieri. Un altro Giallo, un’altra Donna morta in circostanze misteriose. Anche se le ecchimosi trovate sul collo della ragazza, sono già più che un indizio. Una giovane di … L'articolo Donna trovata morta in casa. Giallo a Cairo Montenotte proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

