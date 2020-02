Conte: "La battaglia contro il femminicidio si può vincere" (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha pubblicato questa mattina un post su Facebook per parlare del tema del femminicidio, che resta purtroppo di stretta attualità. Nell'ultima settimana sono state 6 le donne uccise da mariti, fidanzati oppure ex. Anche se gli omicidi in generale sono fortunatamente in calo nel nostro Paese, ancora non si riesce ad arrestare la strage di donne in ambito familiare.Il Premier è partito da un'amara analisi della situazione: "Negli ultimi giorni in Italia si è compiuta una strage. Da nord a sud, dall’Alto Adige alla Sicilia, nell’arco di una settimana siamo costretti a registrare un bilancio orribile: madri e figlie hanno perso la vita per mano di compagni o ex-compagni. Più in generale, per quanto sia in calo il numero degli omicidi, quello dei femminicidi stenta ad abbracciare una decisa curva discendente. Le donne continuano a essere vittime di violenze, di ... blogo

