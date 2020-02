Condannata la stalker di Roberto Farnesi: è una beneventana (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – C’è una donna di origini beneventane dietro l’incubo vissuto da Roberto Farnesi, celebre attore di numerose fiction italiane, vittima di stalker dal 2016. A parlarne è il quotidiano Libero, che nell’edizione odierna ripercorre le tappe di una storia che Farnesi ha vissuto con ansia e preoccupazione. La donna, Grazia Leonardis di 48 anni, lo ha perseguitato dal 2016, anno in cui l’attore di Carabinieri, Le Tre Rose di Eva e Centovetrine – per citarne alcune – inaugurò il suo ristorante in Toscana, a pochi passi dallo scalo aereo di Pisa. Quello che che inizialmente sembrava il classico incontro tra una fan e un personaggio televisivo, però, non fu altro che la tappa iniziale di una storia turbolenta. Dal momento dell’incontro e per ben 4 anni, con una certa continuità, la 48enne ha seguito ... anteprima24

