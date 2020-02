Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 2 febbraio 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 2 febbraio 2020 Questa sera, domenica 2 febbraio, andrà in onda una nuovo doppio appuntamento con Che tempo che fa, celebre talk show condotto da Fabio Fazio e trasmesso sul secondo canale Rai. Tra i nomi degli ospiti che prenderanno parte al programma nella serata della prima domenica del mese figura quello del divulgatore scientifico Piero Angela, già ospite nel dicembre 2018 per celebrare insieme al pubblico italiano il suo novantesimo compleanno. Avremo in studio, inoltre, il conduttore televisivo Amadeus e lo scrittore Roberto Saviano.Segui Termometro Politico su Google News Come una madre: trama e anticipazioni fiction con Vanessa Incontrada Che tempo che fa: ospiti, Roberto Saviano di nuovo in studio Habitué del programma, lo scrittore di origine casertana offrirà una panoramica dell’attualità nazionale e ... termometropolitico

