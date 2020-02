Addio HiCare e benvenuto Supporto, aggiornamento per Huawei e Honor (Di domenica 2 febbraio 2020) L'app HiCare ha fatto il suo tempo e si appresta a cambiare molto: addirittura il suo nome non sarà quello ora noto ai tanti possessori di smartphone Huawei e Honor ma verrà mutato semplicemente in "Supporto". Proprio per questo motivo un nuovo aggiornamento del servizio è attivo e disponibile al download pure manualmente. Soprattutto negli ultimi mesi tanti utenti hanno imparato a conoscere HiCare: attraverso il servizio in molti hanno cominciato a verificare giornalmente la presenza dell'aggiornamento EMUI 10 o di altri update minori. Il servizio non scompare ora ma si trasforma e sembrerebbe decisamente in meglio, fornendo Supporto ancora più avanzato ai clienti. Le modalità per usufruire della nuova HiCare, da qui in poi chiamata anche Supporto, sono due: si potrà procedere all'installazione dell'ultimo aggiornamento attraverso l'app Gallery del produttore oppure si potrà ... optimaitalia

