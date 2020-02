Wonder, storia vera del film/ R.J. Palacio e la sindrome di Treacher Collins (Di sabato 1 febbraio 2020) Wonder, la storia vera del film diretto da Stephen Chbosky e ispirato all'omonimo romanzo scritto da R. J. Palacio e pubblicato nel 2012. ilsussidiario

TizianaCasini : RT @RadiocorriereTv: «Visto che non sono mai andato a una scuola vera, sono pietrificato» Sabato #1febbraio arriva #Wonder e con Auggie una… - RadiocorriereTv : «Visto che non sono mai andato a una scuola vera, sono pietrificato» Sabato #1febbraio arriva #Wonder e con Auggie… - gala81 : È il 2012. Esce in Italia FLASHPOINT, l’evento che azzera 75 anni di storia dell’Universo DC, che ripartirà con 52… -