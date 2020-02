Skicross, Kevin Drury ipoteca la Coppa del Mondo! Vittoria a Megeve, si impone anche Marielle Thompson (Di sabato 1 febbraio 2020) A Megeve (Francia) è andata in scena la decima tappa della Coppa del Mondo 2020 di Skicross, disciplina dello sci freestyle. La canadese Marielle Thompson si è imposta nella gara femminile, dominando la finale in lungo e in largo: la nordamericana è sempre stata in testa dal primo all’ultimo metro e ha così conquistato il 24° successo in carriera, il terzo in questa stagione dopo la doppietta firmata tra Montafon e Arosa a metà dicembre. A sorridere più di tutte è però la svedese Sandra Naeslund che, grazie al secondo posto odierno, ha allungato in testa alla classifica generale: ora la scandinava ha 114 punti di vantaggio sulla svizzera Fanny Smith che si è dovuta accontentare della quinta posizione mentre l’altra svedese Alexandra Edebo ha completato il podio. La nostra Lucrezia Fantelli è stata eliminata ai quarti di finale, quarta nella sua batteria vinta proprio da ... oasport

