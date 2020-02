Sampdoria, Ranieri: “Il Napoli ha trovato nuova linfa con Gattuso” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli, fresco di vittoria sulla Juventus, affronterà la Sampdoria nel “Monday Night” che chiuderà la 21a giornata di campionato. Il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la sfida del Marassi, con un occhio al calciomercato appena concluso: “Mi aspetto un avversario gagliardo. Il Napoli è determinato, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Ha battuto Juventus e Lazio, mi aspetto una battaglia, un incontro tirato per tutti i novanta minuti. Mai fidarsi del Napoli, ma come di tutte le altre squadre. Devi sempre dare il cento per cento, altrimenti non ce la facciamo. Loro sono una signora squadra, ho letto le dichiarazioni: vogliono prendersi i tre punti e noi siamo pronti ad affrontarli. Sono abituato a giocare partita per partita. Noi giochiamo in casa e cercheremo di fare la nostra ... anteprima24

sampdoria : ??? #SampNapoli, #Ranieri: '@MayaYoshida3 è un ottimo centrale, capitano della nazionale giapponese e che come tutti… - cn1926it : #Domizzi: “#Napoli superiore alla classifica, #Sampdoria ‘normalizzata’ da #Ranieri” #SampNapoli - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Sampdoria, #Ranieri: “Il #Napoli è gagliardo e determinato. Non bisogna fidarsi degli azzurri” #SampNapoli -