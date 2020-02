Salto con gli sci: Chiara Hoelzl vince gara-1 a Oberstdorf davanti a Lundby, 15ma Lara Malsiner (Di sabato 1 febbraio 2020) Chiara Hoelzl centra la terza vittoria della carriera grazie ad una prova di forza impressionante e accorcia le distanze in classifica generale nei confronti della norvegese Maren Lundby, rimasta pettorale giallo per appena 8.7 punti. L’austriaca classe 1997 si è imposta nettamente in gara-1 ad Oberstdorf (Germania), sede della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile, lanciando un messaggio di forza inequivocabile alle avversarie anche in vista della gara di domani. Hoelzl ha fatto segnare il miglior punteggio in entrambe le manche con 130 metri e 134.9 punti nella prima e con 141.5 metri e 150 punti nella seconda serie per uno score complessivo di 284.9 punti. Alle sue spalle si è inserita la campionessa olimpica in carica Lundby (276.2 punti), al settimo piazzamento sul podio della stagione con una prestazione molto buona ma ... oasport

