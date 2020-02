Overpass: Zordix mostra il Gameplay in un nuovo video (Di sabato 1 febbraio 2020) In un nuovo video di Gameplay, il Development Director di Zordix Racing, Joakim Eriksson, introduce tutte le caratteristiche di OverpassTM Tra i 23 veicoli su licenza ufficiale presenti nel gioco, Joakim ha scelto il Wildcat Sport LTD di Arctic Cat per mostrare i vari modi in cui sarà possibile giocare. Ogni percorso è stato creato per porre i giocatori di fronte ad una sfida unica e impegnativa. Ci saranno sfide lungo tutto il tragitto: ostacoli artificiali, fango, rocce e tanto altro, con il giocatore che dovrà essere in grado di superare ogni avversità per giungere finalmente al traguardo. Durante la prima prova su un determinato circuito, i giocatori avranno bisogno di esplorare la pista per familiarizzare con il terreno e con le insidie del tracciato. Potranno poi completarla il più velocemente possibile per entrare in classifica o ... gamerbrain

XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: Overpass: Zordix mostra il gameplay del gioco in un nuovo e spettacolare video - ProjectXboxIT : Overpass: Zordix mostra il gameplay del gioco in un nuovo e spettacolare video -