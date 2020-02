Giovane giocatrice di rugby di 18 anni perde la vita poco dopo un intervento (Di sabato 1 febbraio 2020) Lutto a Belluno per la morte di Lisa Collazuol, una Giovane giocatrice di rugby di soli 18 anni residente in Alpago. Mercoledì la studentessa di Scienze Umane a Vittorio Veneto è morta, a una settimana da un intervento chirurgico al quale era stata sottoposta. È già stata disposta l’autopsia per capire le cause della morte. Lisa Collazul aveva solo 18 anni. Lisa era un’atleta, giocava a rugby al rugby Alpago ed era anche allenatrice. E frequentava il Liceo di Scienze umane. È morta all’improvviso. Sarebbe dovuta tornare a scuola, ma non ha mai riabbracciato i suoi compagni. Per la settimana precedente era stata a riposo a casa in seguito a un intervento chirurgico al quale era stata sottoposta per asportare l’appendicite. dopo l’operazione si stava riprendendo e nessuno ... bigodino

Inter_Women : LO SAPEVI CHE? @GloriaMarinell4 è la più giovane giocatrice a vantare almeno sei centri totali in questo campionato - InterClubIndia : RT @Inter_Women: LO SAPEVI CHE? @GloriaMarinell4 è la più giovane giocatrice a vantare almeno sei centri totali in questo campionato https… - crireali : RT @Inter_Women: LO SAPEVI CHE? @GloriaMarinell4 è la più giovane giocatrice a vantare almeno sei centri totali in questo campionato https… -