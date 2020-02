GFVip 2020, Salvo Veneziano commenta l’entrata di Serena Enardu: “Lei è lì solo per i soldi” (Di sabato 1 febbraio 2020) L'entrata di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip non è stata particolarmente apprezzata da molti telespettatori. Tra coloro che hanno commentato l'accaduto anche Salvo Veneziano, espulso dalla casa già da qualche settimana. L'ex gieffino ha espresso il suo dissenso e il suo dispiacere nei confronti di Pago, dichiarando che Serena Enardu sia stata spinta solo dalla popolarità e non dall'amore. fanpage

Unf_Tweet : #GFVIP A LORO I LIMONI, AI TELESPETTATORI LE POLEMICHE #Pago e #SerenaEnardu prima notte da piccioncini nell'oblò m… - Martina08079238 : Mettete qualche canzone di Emma muscat e siamo apposto per il trash del 2020 #GFVIP - giadinagrisu : RT @tempoweb: #wandanara contro #barbaraalberti Quel gesto fa arrossire il #gfvip2020 -