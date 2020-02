Così la Cina minacciò i medici (Di sabato 1 febbraio 2020) È il 30 Dicembre. Su un gruppo wechat chiamato “University of Whuan, clinic 2004” Li Wenliang manda questo messaggio: “Confermati 7 casi di Sars provenienti dal mercato di frutta e pesce”. La chat continua e nell’ultimo messaggio si legge: “Confermato che si tratta di coronavirus, ora stiamo cercando di identificarlo, fate attenzione, proteggete le vostre famiglie”. Quasi due settimane dopo, il 15 gennaio, una famiglia si presenta all’ospedale di Wuhan con nausea e forti dolori all’addome. Non vengono prese precauzioni eppure, stando alla chat pubblicata dalla Stampa, un segnale c’era stato. Sottovalutato. Anzi, censurato dalle autorità cinesi. La Stampa ne ricostruisce i passaggi.È il 30 Dicembre. Su un gruppo wechat chiamato “University of Whuan, clinic 2004” Li Wenliang manda questo ... huffingtonpost

