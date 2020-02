Coronavirus, i 2 contagiati a Roma sono in “condizioni discrete”. Apple chiude store in Cina (Di sabato 1 febbraio 2020) In Italia restano due i casi accertati di Coronavirus, una coppia di turisti cinesi in 'condizioni discrete' ricoverata allo Spallanzani di Roma. "Restano discrete le condizioni della coppia", riporta l'ultimo bollettino medico, sottolineando che la donna, 65 anni, ha accusato "nausea e vomito", mentre l'uomo, 66 anni, presenta "un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale" e "febbre associata a tosse e astenia". Confermata anche la negatività al test da parte dell'operaio romeno che lavora nell'hotel di Roma dove alloggiavano i due cinesi. Intanto, 13 pazienti sono stati dimessi e altrettanto rimangono in osservazione sempre allo Spallanzani. "Presso l'Istituto sono ricoverati in questo momento 13 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo Coronavirus, tuttora in corso - si legge ... ilfogliettone

