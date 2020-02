Bob femminile, Coppa del Mondo St. Moritz 2020: Kaillie Humphries vince e ormai vede la Sfera di Cristallo (Di sabato 1 febbraio 2020) Kaillie Humphries non sbaglia, si aggiudica la tappa di Sankt Moritz (Svizzera), settimo e penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob 2019-2020, e ormai vede ad un passo la Sfera di Cristallo. La nativa di Calgary, naturalizzata statunitense ormai da qualche anno, vola a quota 1484 punti in classifica generale prima della tappa conclusiva di Sigulda (Lettonia) davanti a Stephanie Schneider con 1411 ed a Mariama Jamanka con 1381, quarta Christine de Bruine con 1330. Kaillie Humphries chiude la sua prova sul budello elvetico con il tempo complessivo di 2:17.18 con il miglior tempo nella prima manche in 1:08.24, quindi il quinto nella seconda (1:08.94) gestendo le rivali che provavano il tutto per tutto. Alle sue spalle, infatti, si piazzano la tedesca Mariama Jamanka a 16 centesimi e la sua connazionale Stephanie Schneider a 17. Quarta posizione per la svizzera Martina Fontanive ... oasport

