Addio a Mary Higgins Clark, la «regina della suspense» (Di sabato 1 febbraio 2020) Mary Higgins ClarkMary Higgins ClarkMary Higgins ClarkMary Higgins ClarkMary Higgins ClarkMary Higgins ClarkMary Higgins ClarkMary Higgins ClarkMary Higgins ClarkMary Higgins ClarkÈ morta a 92 anni la scrittrice statunitense Mary Higgins Clark. Lo ha annunciato «con grande tristezza» il suo editore, Carolyn K. Reidy, ad di Simon & Schuster, specificando che l’autrice di decine di bestseller internazionali si è spenta il 31 gennaio in Florida per «complicazioni legate all’età». Higgins Clark ha scritto tantissimo, soprattutto libri gialli, vendendo oltre 300 milioni di copie nel mondo. Tanto che veniva spesso definita «la regina della suspance». Il successo per lei era arrivato con Dove sono i bambini?, nel 1975, quando aveva più quarant’anni. Il thriller è arrivato oggi alla 75esima ristampa. Dopo il primo, di romanzi ne ha scritti altri 54, quasi tutti gialli, tradotti ... vanityfair

RaiNews : L'editore @simonschuster ha confermato la morte dell'autrice in un tweet venerdì notte: 'Se n'è andata in pace ques… - PeaquinMarilena : RT @LaStampa: Addio alla scrittrice Mary Higgins Clark, regina della suspense - ContedOropesa : RT @FinestraDella: Addio a Mary Higgins Clark,aveva 92 anni. Il suo primo successo nel 1975, con Dove sono i bambini?, un best seller arriv… -