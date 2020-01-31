Traffico Roma del 31-01-2020 ore 17:30 (Di venerdì 31 gennaio 2020) SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IL Traffico SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD – IN CARREGGIATA ESTERNA – INCOLONNAMENTI A TRATTI A PARTIRE DAL L’USCITA PONTINA/EUR SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO ALL’USICTA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E DALLO SVINCOLO PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE. A PRIMAVALLE INCIDENTE E DISAGI IN VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI, RIPERCUSISONI E CODE IN VIA GIUSEPPE GUICCIARDI. ALTRO INCIDENTE – CON DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE – A MONTESACRO DOVE ABBIAMO CODE SULLA NOMENTANA. L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI ... romadailynews
virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -
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