Temptation, Alessio Bruno oggi: «Non sono libero, mi hanno confermato la pena di 2 anni e 8 mesi» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ex concorrente di Temptation Island ed ex di Valeria Bigella, Alessio Bruno rompe il silenzio dopo mesi di assenza per l’accusa di spaccio di droga. È su Instagram che si fa sentire spiegando ai followers quanto sta accadendo. Arrestato e condannato lo scorso luglio, Alessio non ha chiuso i conti con la giustizia e lo rende noto in un lungo post social in cui fa ammenda di tutte le sue colpe. Ammette di aver sbagliato e di aver imparato dagli errori. Temptation, Alessio Bruno oggi ai domiciliari: il post di ‘pentimento’ «Ragazzi cerco di farla breve! – scrive Bruno, sorpreso con circa 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata – Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di due anni e otto mesi che sto scontando agli arresti domiciliari. La fortuna di essere incensurato ha fatto sì che mi abbiano dato l’opportunità di aver ottenuto i ... urbanpost

