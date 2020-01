Stasera Tv 01 Febbraio | Rete 4 | Pari e Dispari | Trama e Trailer (Di venerdì 31 gennaio 2020) Stasera in Tv: Sabato 01 Febbraio alle 21:20 su Rete 4 andrà in onda “Pari e DisPari” (1978) un film diretto da Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill. Sabato 01 Febbraio, alle ore 21.20, su Rete 4 continua il Sabato sera in nome di Bad Spencer e Terence Hill e così va in onda “Pari e DisPari” commedia … L'articolo Stasera Tv 01 Febbraio Rete 4 Pari e DisPari Trama e Trailer proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

gioicaro : RT @DonMatteoRai: Anche stasera grazie di essere stati con noi! ???? ?? Le prossime settimane non ci saremo, ma torneremo il 20 febbraio con l… - daniela79_em : RT @DonMatteoRai: Anche stasera grazie di essere stati con noi! ???? ?? Le prossime settimane non ci saremo, ma torneremo il 20 febbraio con l… - Salu70Sl : RT @DonMatteoRai: Anche stasera grazie di essere stati con noi! ???? ?? Le prossime settimane non ci saremo, ma torneremo il 20 febbraio con l… -