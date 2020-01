STAR TREK: PICARD - Recensione 1x01 "Remembrance" (Di venerdì 31 gennaio 2020) "Don't let them promote you. Don't let them transfer you, don't let them do anything that takes you off the bridge of that ship, because while you're there, you can make a difference."(James T. Kirk a Jean-Luc PICARD, STAR TREK: Generations)Dopo 18 anni, Patrick Stewart torna nell'universo di STAR TREK nel ruolo di Jean-Luc PICARD, e il prologo di questa nuova avventura non ha affatto ingannato le aspettative, presentando un prodotto più profondo e congeniato di quanto si possa immaginare. "Remembrance", un titolo che richiama al passato del nostro protagonista, ci mostra con toni articolati e non affrettati la vicenda centrale di questa prima stagione, in un mondo molto diverso e più incerto di quanto si possa ricordare in questo universo. Diretto da Hanelle M. Culpepper (regista di due episodi di STAR TREK: Discovery) e scritto dal ricco team composto da Akiva Goldsman, James Duff, ... lostinaflashforward

