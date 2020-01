Serie B, Spezia-Pordenone: il match sarà in esclusiva su DAZN (Di venerdì 31 gennaio 2020) Spezia-Pordenone è una sfida tra due formazioni decisamente distanti in classifica, ma che hanno la necessità di scendere in campo per fare punti. In questo momento lo Spezia si trova all’undicesimo posto in classifica con 28 punti; il Pordenone è secondo a quota 35. Queste le formazioni che dovrebbero partire dal primo minuto: Spezia (4-3-3): … L'articolo Serie B, Spezia-Pordenone: il match sarà in esclusiva su DAZN calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, Spezia-Pordenone: il match sarà in esclusiva su DAZN: Spezia-Pordenone è una s… - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? VIE: Cremonese-Pisa SÁB: Spezia-Pordenone, Trapani-Cittadella, Livorno-Ascoli, Frosinone-Virtus y Empoli… - wam_the : Avellino Calcio – Idea Gudjohnsen per l’attacco, sfuma Romero -