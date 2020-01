Segnalato altro audio WhatsApp con ben 27 casi di Coronavirus in Italia da Wuhan: zero fonti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Oggi 31 gennaio viene Segnalato ancora una volta un messaggio audio WhatsApp a proposito del Coronavirus. Si tratta di un caso che, fino a prova contraria, dobbiamo considerare allineato a quello riportato sulle nostre pagine un paio di giorni fa. Nello specifico, il vocale in questione sarebbe stato diffuso da un’infermiera del Policlinico Umberto I di Roma, in merito alla minaccia proveniente dalla Cina e più in particolare da Wuhan. Si tratta di una donna, apparentemente giovane, che apparentemente sta provando ad andare oltre i protocolli che le sarebbero stati imposti dalla struttura ospedaliera per la quale lavora. Tutto sull’audio WhatsApp che segnala 27 casi di Coronavirus in Italia Il messaggio audio WhatsApp, fondamentalmente, ci dice che detta della suddetta infermiera ci sarebbero 27 casi già registrati in Italia a proposito del Coronavirus, lasciando intendere ... bufale

Noovyis : (Segnalato altro audio WhatsApp con ben 27 casi di Coronavirus in Italia da Wuhan: zero fonti) Playhitmusic - - piras_zia : RT @BarbaraRaval: Gad usa un virtuosismo ortografico per pubblicizzare al mondo una scritta d'ODIO verso Salvini ed uscirne illeso in modo… - demetrio0303 : RT @BarbaraRaval: Gad usa un virtuosismo ortografico per pubblicizzare al mondo una scritta d'ODIO verso Salvini ed uscirne illeso in modo… -