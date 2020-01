Masterchef 9: Pressure Test per chef Locatelli. Fuori Annamaria (Di venerdì 31 gennaio 2020) Uno dei Pressure più belli della storia di Masterchef con lo chef Locatelli protagonista. Di fronte agli aspiranti chef è stato lui a dettare tempi e regole per la preparazione dell’ultimo piatto della serata. Una prova da rifare a casa, guardandolo però al rallentatore. Francesca e Giulia sono state le più brave, quelle che hanno ricevuto più complimenti dopo aver sbagliato completamente l’Invention Test. Un solo eliminato a fine puntata: Annamaria che esce tra le lacrime degli altri concorrenti. Peccato, aveva iniziato bene, tra i migliori alla prova della Mistery Box. Meno emozione per la vincitrice delle altre prove, Marisa, che per la puntata dedicata al lavoro di squadra si è scelta un’alleata che ha lascito tutti a bocca aperta, ovvero Maria Teresa. Prima però ha vinto la Mistery con un piatto e un ingrediente ... huffingtonpost

