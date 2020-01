Ivan Cottini va a Sanremo: “Non dormo dall’emozione” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ormai tutti conoscono molto bene Ivan Cottini, il ballerino con la sclerosi multipla che con il suo talento e la sua grinta si è conquistato un posto in televisione. Tra meno di una settimana conquisterà il Festival di Sanremo ballando sul palco dell’Ariston. Ivan Cottini sul palco dell’Ariston Ivan Cottini aveva raccontato a noi di The Social Post la scoperta della malattia e la forza che aveva trovato nella danza. Ora lo aspetta un’altra grande sfida, quella che lo vedrà ospite a Sanremo sabato 8 febbraio. “Finalmente la tv ha capito che la diversità è bellezza e valore aggiunto per migliorare la società e questa sarà la strada per abbattere muri di pregiudizi e bullismo“. “Per me personalmente è una vittoria professionale come artista dopo anni e anni che erano fermi alla mia storia… Ora hanno capito che io non voglio raccontarmi ma voglio solo danzare. È quella la mia ... thesocialpost

