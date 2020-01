Il Paradiso delle signore anticipazioni: Federico è figlio di Umberto? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Molto presto, all’interno della soap opera il Paradiso delle signore potremmo assistere a dei colpi di scena inaspettati, le anticipazioni lasciano trapelare un risvolto inatteso. Le novità riguarderanno soprattutto la famiglia Cattaneo. Dopo l’intervento andato male di Federico, infatti, tutta la famiglia sarà molto provata. La più irascibile sarà Silvia, la quale si sta mostrando preoccupata non solo per le condizioni di salute di suoi figlio, ma anche per qualcos’altro. Questo, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che possa nascondere un oscuro segreto circa la paternità di Federico. anticipazioni prossime puntate: i sospetti su Silvia Silvia è sempre stata una donna dai forti valori familiari. La donna, infatti, ha fatto di tutto pur di riavvicinare a sé suo marito Luciano, nonostante quest’ultimo l’avesse tradita con Clelia. Dopo aver sofferto molto, però, la donna ha deciso di ... kontrokultura

