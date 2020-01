Il delivery menu a tema Sanremo è servito (compreso il kit da giurato) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il kit da giurato di Deliveroo (foto: Deliveroo) Per rifocillare i “maratoneti” del Festival di Sanremo attaccati alla tv dal 4 febbraio fino alla finalissima, a Milano arriva in soccorso il delivery ad hoc. Nei giorni della settantesima edizione del kermesse della musica italiana, su Deliveroo è infatti possibile ordinare speciali menu a tema, che vengono consegnati insieme al kit del giurato. Di cosa si tratta? Un sacchetto di tessuto che contiene le schede e le matite per votare, insieme ad amici e familiari, le performance dei cantanti in gara, assegnando i giudizi a vari aspetti dell’esibizione. Il kit, disponibile fino a esaurimento scorte, viene proposto da Deliveroo dal 4 al 9 febbraio a chi ordina un menu a tema Sanremo. Tre i locali milanesi che aderiscono con menu speciali, Berberè, pizzeria gourmet, dove scegliere la pizza Bufala accompagnata dalla limonata a 10 euro. La ... wired

