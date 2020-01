Calciomercato Sampdoria: colpo a sorpresa, arriva Yoshida (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato Sampdoria: fatta per l’arrivo del difensore Maya Yoshida dal Southampton. Affare in chiusura A poche ora dalla fine del mercato la Sampdoria chiude per Maya Yoshida, difensore e capitano del Southampton. Il giapponese, classe 1988, è pronto a rinforzare la difesa blucerchiata. Il giapponese si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

