Un cuore ricomincia a battere grazie a muscolo artificiale: enorme successo per la ricerca (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un nuovo dispositivo cardiaco ideato dai ricercatori del Mit di Boston potrebbe permettere un grande passo in avanti nello studio delle protesi cardiache e, soprattutto, una riduzione concreta della sperimentazione sugli animali. I risultati dell’eccezionale sperimentazione sono stati pubblicati su Science Robotics. Valvole cardiache per la popolazione anziana La popolazione anziana aumenta e così i problemi cardiaci e, di conseguenza, il bisogno di protesi valvola cardiache. Il mercato delle valvole cardiache, negli Stati Uniti, pare sia arrivato al valore di 5 miliardi di dollari, e potrebbe crescere anche del 13% nei prossimi 6 anni. Questo è il quadro di contesto ritratto dal Mit di Boston e che è alla base di questo esperimento, che era finalizzato a creare un vero e proprio cuore ibrido biorobotico: un cuore (suino) vero e proprio, fatto ripartire artificialmente ... thesocialpost

