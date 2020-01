Sanremo, cosa ci fa Cattelan all’Ariston? Spuntano varie ipotesi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una nuova presenza “misteriosa” si aggira intorno al Festival di Sanremo. Un selfie davanti al Teatro Ariston ed è partita la nuova caccia all’indizio. cosa ci fa Alessandro Cattelan, mancato conduttore del 70esima edizione del Festival di Sanremo, davanti l’Ariston? Non è possibile saperlo fino alle 9 di domani. Questo quanto recita il suo post su Instagram. Alessandro Catellan, ex presentatore di X Factor, scrive sotto la foto postata: “Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete”. View this post on Instagram Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete! A post shared by Alessandro Cattelan (@aleCattelan) on Jan 30, 2020 at 12:03am PST L’ipotesi Cattelan a Sanremo Sapremo con certezza domani ma intanto Spuntano varie ipotesi. La prima è, senz’altro, quella di vederlo nei panni di ospite, ... thesocialpost

